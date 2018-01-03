Девочка погибла в ДТП на трассе в Нижегородской области 4 января Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Девочка погибла в ДТП на трассе в Нижегородской области 4 января. Об этом сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в четверг днем на 102-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов 31-летняя водитель Opel Astra выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем LADA.

В результате аварии погибла девочка 2008 года рождения, находившаяся в иномарке. Пострадали водитель Opel Astra и пассажиры – 30-летний мужчина и 3-летняя девочка. Взрослые были отпущены из больницы, ребенок госпитализирован.

Кроме того, пострадали водитель и пассажиры ВАЗ – 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, 12-летняя девочка и 61-летняя женщина. Все они были госпитализированы с различными травмами.