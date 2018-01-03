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09 января 2018 10:46  [478] Волонтёры просят помощи в розыске уехавшего из Нижнего Новгорода 4 января на автомобиле Александра Белого
Общество

Волонтёры просят помощи в розыске уехавшего из Нижнего Новгорода 4 января на автомобиле Александра Белого

09 января 2018 10:46  [478] Общество

Фото: ПСО "Волонтёр"

Волонтёры просят помощи в розыске уехавшего из Нижнего Новгорода на автомобиле Александра Белого. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 8 января 2018 года.

Согласно информации, 56-летний мужчина 4 января уехал на автомобиле Nissan Terrano тёмно-серого цвета (госномер О 880 ТТ-152) из Нижнего Новгорода. Сообщается, что в последний раз автомобиль был замечен 7 января около 19:00 в деревне Берёзовка Богородского района.

Приметы пропавшего: рост 172 см, телосложение плотное, волосы тёмные с проседью, глаза карие. Был одет: в чёрную кожаную куртку, серые спортивные брюки, полосатую футболку-поло. Особые приметы: шрам на лбу с правой стороны, на груди шрам от операции, на ноге шрам.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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