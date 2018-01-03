Последний нижегородский дом-долгострой "СУ-155" введен в эксплуатацию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Разрешение получено на ввод в эксплуатацию последнего дома-долгостроя "СУ-155". Об этом пресс-служба ГК "СУ-155" сообщила 9 января 2018 года.

Согласно информации, разрешение было выдано в конце декабря. Многоквартирный жилой дом располагается на по адресу ул. Украинская, мкрн. Первомайский, корп. 5. Застройщиком выступало ЗАО "ДСК-НН" (входит в ГК "СУ-155").

Завершение строительства объектов группы компаний "СУ-155" на территории Нижегородской области стало возможным благодаря финансированию банка "Российский капитал". Контроль за обеспечением качества строительства и информирование дольщиков о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры обеспечивает дочерняя структура банка - "РК Строй".

На сегодняшний день банк "Российский капитал" направил на достройку нижегородских объектов почти 2 млрд рублей. Все семь домов, строительство которых ранее не закончила группа компаний "СУ-155" в Нижнем Новгороде, введены в эксплуатацию.

Напомним, в ноябре региональное министерство строительство сообщало, что банк "Российский капитал", занимающийся достройкой домов ГК "СУ-155", планирует ввести в эксплуатацию дома до конца 2017 года.

В начале октября сообщалось, что завершилось строительство дома №14 по ул. Штеменко.

Напомним также, что дольщики дома-долгостроя "СУ-155" в Кстове получили ключи от квартир в июне 2017 года.