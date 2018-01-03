Законопроект о безналичной оплате проезда в маршрутках региона поступил в ЗС НО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законопроект о безналичной оплате проезда в маршрутках поступил в Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте ЗС НО.



Согласно информации, документ был внесен врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным 26 декабря 2017 года. Законопроект предусматривает дополнительное требование к перевозчикам, работающим на внутригородских, а также межмуниципальных маршрутах. Предприниматели должны будут обеспечить возможность безналичной оплаты проезда и провоза багажа.



Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2019 года. Изменения предполагается внести в действующий закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области".



Напомним, еще до внесения данного законопроекта в Заксобрание в нем предусматривалось, что если юрлицо или индивидуальный предприниматель не сможет обеспечить безналичную оплату проезда, то пассажир будет иметь право проехать без оплаты с выдачей проездного документа. В региональном минтрансе тогда сообщили, что эта норма, скорее всего, в законопроекте не останется, так как есть отрицательное заключение государственно-правового департамента области.



Напомним также, что региональный минтранс рассчитывает начать процедуру внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в регионе после ЧМ-2018.