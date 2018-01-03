Жительница Балахны Нижегородской области оштрафована за оскорбление начальника в интернет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Балахны Нижегородской области оштрафована за оскорбление начальника в сети интернет на тысячу рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 10 января 2018 года.

Согласно информации, в ходе прокурорской проверки было установлено, что 25 августа 2017 года в сети "Интернет" на портале "Балахна.ру" в разделе "Доска позора" лица под разными никами в оскорбительной форме публично высказывались в отношении начальника производства одного из акционерных обществ. В сообщениях использовались выражения, унижающие честь и достоинство.

Также в ходе проверки установлено, что три комментария написаны одним человеком под разными никами с одного IP-адреса. Этот адрес выделялся абоненту, который является мужем сотрудницы того отдела, в адрес начальника которого размещались оскорбительные выражения.

Во время суда балахнинка свою вину признала и в содеянном раскаялась. Постановление вступило в законную силу.