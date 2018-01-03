БК "Нижний Новгород" уступил турецкому "Стамбулу" со счетом 79:82 Спорт

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" уступил турецкому "Стамбулу" в гостевом матче 10 января 2018 года со счетом 79:82. Об этом сообщается на сайте клуба.

В сообщении говорится, что "Нижний Новгород" отлично провел первую половину, уйдя на большой перерыв в лидерах – 30:41. Однако в третьей четверти турки совершили рывок в восемь очков, сравняли счет – 47:47 и в заключительной десятиминутке сумели выйти вперед.

За 37 секунд до финальной сирены форвард "Стамбула" Бирчевич забил с фолом, доведя разницу до четырех очков. Отыграть ее "Нижний Новгород" уже не успел.

Матч проводился в рамках второго тура Кубка FIBA.