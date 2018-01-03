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Происшествия

Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января

11 января 2018 10:48  [146] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:50 на ул. Южное шоссе, 11. Согласно информации, 35-летний водитель самосвала Shaanxi выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с тепловозом ТМ-2.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ушибленную рану головы.

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