Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:50 на ул. Южное шоссе, 11. Согласно информации, 35-летний водитель самосвала Shaanxi выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с тепловозом ТМ-2.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ушибленную рану головы.