Руководитель петербуржского научного центра Денис Миронов назначен директором ЦСМ в Нижегородской области Общество

Руководитель АО "ЦНИИ "Электрон" (Санкт-Петербург), входящего в структуру госкорпорации "Ростех", Денис Миронов назначен на пост директора Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) Росстандарта в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, приказ о назначении подписан руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым 10 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 12 января проведёт рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексеем Абрамовым, в рамках которой будет представлен новый директор ФБУ "Нижегородский ЦСМ".

Как сообщается на сайте ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области", ранее директором центра был Филипп Балашов.



СПРАВКА:

Денис Евгеньевич Миронов родился в Ленинградской области. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича по специальности "Радиотехника". В 2008 году окончил с отличием Северо-западную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 2005 года трудился в органах муниципальной власти. С 2010 года занимал руководящие должности в органах исполнительной власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы, курируя вопросы экономического развития, промышленности и инноваций. С 2016 года руководил АО "ЦНИИ "Электрон" (Санкт- Петербург) — базовым научным центром в сфере фото-приемных устройств, входящим в структуру государственной корпорации "Ростех".