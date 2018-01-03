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Общество

Нижегородское правительство рассчитывает на увеличение поддержки НХП в четыре раза от запланированной на 2018 год суммы

11 января 2018 16:14  [160] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области рассчитывает на увеличение финансовой поддержки сферы народных художественных промыслов в четыре раза по сравнению с запланированной на 2018 год суммой. Об этом заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Подовинников сообщил на заседании комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания региона 11 января 2018 года.

"Мы ожидаем, что у нас общая программа вместо 6 млн рублей будет порядка 25 млн рублей, и основным направлением будет маркетинг, то есть продвижение, выставки, ярмарки. Мы уже проводим работу, касающуюся увеличения точек продажи НХП и ремесел. Поэтому, если бюджет позволит, деньги пойдут именно на это", - отметил Подовинников.

Он также добавил, что есть директива о проведении в Нижнем Новгороде дополнительных ярмарок в дни Чемпионата мира по футболу.

Напомним, депутаты ЗС НО в ноябре 2017 года приняли закон о финансовой поддержке специалистов сферы НХП. Для специалистов отрасли в возрасте до 35 лет в течение первых трех лет устанавливается стипендия в размере 5 тысяч рублей ежемесячно и разовая финансовая помощь 35 тысяч рублей.

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