Нижегородский филиал РТРС предупреждает об отключениях телетрансляции 15 и 17 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Филиал РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр" предупреждает об кратковременных отключениях трансляции телепрограмм 15 и 17 января. Об этом сообщается на сайте РТРС 12 января 2018 года.

Согласно информации, 15 января с 02:00 до 11:45 планируются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); аналоговых каналов "Россия-1", "Петербург – 5 канал", "Первый канал", "ТНТ", "РЕН ТВ", "ТВ 3", "Звезда", "Пятница"; радиостанций "Радио России", "Радио Маяк" и "Вести FM". С 02:00 до 03:00 будет ограничено вещание аналогового телеканала "Россия-К"; с 08:00 до 11:00 – радиостанции "Серебряный дождь".

17 января с 02:00 до 10:00 планируется прекращение вещания аналоговых каналов "Матч ТВ", "СТС", "Домашний", "Ю", "Disney", "Че", "ТНТ4"; радиостанций "Love radio" и "Наше радио". С 09:00 до 14:00 будет ограничена трансляция телеканала "ННТВ". Также в ночные и утренние часы ожидается прерывание эфира телеканала "Россия-К".

"Даты и время остановок согласованы с вещателями. Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию", - поясняется в сообщении.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245-2015.

Напомним, отключения трансляции телепрограмм в Нижнем Новгороде также проводились в связи с профилактическими работами 20 ноября 2017 года.