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Экономика

Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год

15 января 2018 11:12  [39] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата от 12 января 2018 года.

Согласно информации, по отношению к декабрю 2016 года цены на продовольственные товары повысились в среднем на 0,2%. Цены на непродовольственные товары повысились на 2,5%, услуги - на 6,9%. Алкоголь подорожал на 1,3%. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке региона за январь-декабрь 2017 года составил 3,1%.

Напомним, в 2016 году инфляция в Нижегородской области составила 5,4%, в том числе стоимость продуктов питания в среднем возросла на 4,8%. Уровень инфляции на потребительском рынке региона в 2015 году составлял 12,2%. Продукты тогда за год подорожали на 11,5%.

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