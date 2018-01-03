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Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата от 12 января 2018 года.
Согласно информации, по отношению к декабрю 2016 года цены на продовольственные товары повысились в среднем на 0,2%. Цены на непродовольственные товары повысились на 2,5%, услуги - на 6,9%. Алкоголь подорожал на 1,3%. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке региона за январь-декабрь 2017 года составил 3,1%.
Напомним, в 2016 году инфляция в Нижегородской области составила 5,4%, в том числе стоимость продуктов питания в среднем возросла на 4,8%. Уровень инфляции на потребительском рынке региона в 2015 году составлял 12,2%. Продукты тогда за год подорожали на 11,5%.
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