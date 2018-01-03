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Бизнес

Нижегородский аэропорт "Стригино" в 2017 году увеличил пассажиропоток на четверть

15 января 2018 12:01  [184] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт "Стригино" в 2017 году увеличил пассажиропоток на 24% по сравнению с 2016 годом – до 966 тысяч человек. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, пассажиропоток на международных рейсам в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом в 2,6 раза – до 249 тысяч человек. Сегмент международных перевозок увеличился на фоне активного восстановления выездного туризма, прежде всего, в Турцию и перераспределения на них пассажиропотока с российских курортов.

Перевозки на внутренних линиях выросли на 5% - до 717 тысяч пассажиров.

Самым популярным направлением в 2017 году традиционно стала Москва. На нем обслужили более 550 тысяч пассажиров, что на 18% выше, чем в 2016 году. Возобновленная Анталья стала второй (153 тысяч человек). На третьем месте - Сочи (41 тысяча человек), далее следуют Симферополь (37 тысяч человек) и Санкт-Петербург (29 тысяч человек).

В 2017 году аэропорт Стригино работал с 35 авиакомпаниями выполняющими рейсы на 47 направлений.

"2017 год стал для Международного аэропорта Стригино годом поступательного роста. Что соотносится с утвержденной стратегией развития. Рост пассажиропотока мы наблюдали несмотря на общее падение рынка в начале года, сложную экономическую ситуацию и сокращение провозных емкостей у перевозчиков. Также в 2017 году завершили несколько крупных проектов на территории аэропорта. Во-первых, в апреле открыли пограничный пункт пропуска, что дало возможность перевести международные рейсы в новый терминал. Во-вторых, мы завершили инвестиционную программу этого года по модернизации парка аэродромной техники. Наконец, закончили обучение персонала для работы во время ЧМ", - отметил исполнительный директор аэропорта Денис Букин.

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