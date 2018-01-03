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Общество

Синоптики прогнозируют температуру до -20° ночью на Крещение 19 января в Нижегородской области

15 января 2018 12:00  [195] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют похолодание до -10° в Нижегородской области к 17 января 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, 15 января в регионе прогнозируется емпература днем около -2…-5°. При значительной облачности местами небольшой снег. Ветер переменных направлений - 2-6 м/с.

16 и 17 января ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха к 17 января понизится днем -7…-10º, ночью - до -10…-13°, при прояснениях до -16°,.

По предварительным расчетам, 18 и 19 января, температура воздуха сохранится на этих же значениях, при прояснениях ночью возможно понижение до -20°. На Крещение, 19 января, днём ожидается температура -6…-9°. Местами слабый снег. На дорогах сохранится гололедица.

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