Администрация Нижнего Новгорода планирует изъять из безвозмездного пользования 12 художественных мастерских Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода уведомила региональное отделение союза художников России (СХР) об изъятии 12 мастерских. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель нижегородского отделения СХР Владимир Величко сообщил 15 января 2018 года.

По его словам, художественные мастерские в Нижнем Новгороде являются муниципальной собственностью и находятся у художников в бессрочном и безвозмездном пользовании.

Величко пояснил, что администрация уведомила об изъятии 12 "самых коммерчески привлекательных" мастерских из 68, расположенных в Нижнем Новгороде.

Сейчас администрация города обратилась в арбитражный суд с иском об изъятии помещений.

Величко разместил открытое письмо в адрес президента РФ с просьбой повлиять на ситуацию. Он пишет, мастерские были переданы художникам еще при советской власти, а с 1991 года эти помещения были переведены в разряд бессрочного, безвозмездного пользования.

"Наличие мастерских дает возможность художнику творчески работать, что подтверждается участием во всероссийских, региональных и международных выставках, которые не носят коммерческого характера, направлены на развитие художественной культуры и развитие изобразительного искусства. Только ежегодная областная выставка "Осенний вернисаж" собирает около 300 произведений художников, которые созидаются и оформляются за счет личных средств художников", - говорится в письме.