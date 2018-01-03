КРУ нижегородской администрации требует через суд взыскать с директора Парка Победы часть выплаченных сотрудникам зарплат Общество

Валерий Киселёв Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) администрации Нижнего Новгорода требует через суд взыскать с директора музея техники и оборонной промышленности в парке Победы Валерия Киселёва 890 тысяч рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил Валерий Киселёв 15 января 2018 года.

По его словам, дело будет рассмотрено 17 января. "КРУ считает, что я обязан вернуть в горбюджет 891 тысячу рублей, якобы незаконно выплаченные моим сотрудникам в качестве зарплаты. Сюда также входит две мои премии", - рассказал директор музея. Киселёв отметил, что, в частности, под статью "нарушение Трудового кодекса" подпал его выход из отпуска за несколько дней до 2 августа, чтобы подготовиться к проведению Дня Воздушно-десантных войск. Также КРУ посчитало, что повышающий коэффициент за квалификационную категорию одного из сотрудников музея должен иметь 1,5, а не 1,6, а завхоз музея должен получать оклад в сумме 6,9 тысячи рублей, а не 9,9 тысячи, на основании этого сделало выводы о "переплате". Также, по словам директора музея, управление за время проверок, проведённых в сентябре-ноябре 2017 года, нашло ещё ряд аналогичных нарушений.

Киселёв также отметил, что утром 15 января он получил выговор от замлавы администрации Нижнего Новгорода Марии Холкиной за невыполнение данного распоряжения КРУ. По его словам, он дважды посылал объяснительные по претензиям КРУ в письменном виде. "Но они почему-то не были приняты во внимание. Я считаю, что прежде чем объявлять мне выговор, неплохо бы меня сначала пригласить и объяснить", - заявил он.

"Без решения суда я не имею права выплачивать эти деньги. Потому что КРУ дало примерный расчет – на этом основании я и не могу ничего делать. Да и у меня денег просто нет, чтобы это сделать. Мы же бюджетная организация – придётся их изыскивать из того же бюджета. Или этом случае я просто буду вынужден оставить коллектив без зарплаты – что тоже нужно будет решать муниципалитету", - пояснил директор музея.

На вопрос агентства по поводу слухов о его уходе с поста директора музея, Валерий Киселёв заявил, что до разрешения сложившейся ситуации он покидать должность не намерен. "Как я уйду, оставив дела и коллектив в такой ситуации, без какого-либо результата. Кто за меня будет это разгребать, да и какой простофиля возьмётся за это", - сказал он.

В заключение директор подчеркнул, что в 2017 году музей в парке Победы продолжал свою работу в штатном режиме, хотя отметил при этом, что длительные проверки и необходимость объяснять ситуацию в разных инстанциях, в том числе, в полиции и прокуратуре, существенно осложнили работу. "Конечно, это отразилось а нашей работе. Часть мероприятий пришлось отменить или перенести. Да и нет такого боевого настроения, какое было раньше", - сказал Киселёв.

Напомним, что в сентябре 2017 года у городской администрации и музея уже возникала конфликтная ситуация, в том числе шел разговор об увольнении директора музея.

Как сообщалось ранее, возрождать нижегородский Парк Победы стал Олег Кондрашов, бывший тогда главой горадминистрации, в 2012 году. Тогда главой администрации Нижнего Новгорода было принято решение о проведении комплексного благоустройства парка, и с этого времени музей военной техники под открытым небом в парке начал пополняться новым экспонатами. В 2014 году на территории парка планировалось строительство музея воинской славы, ориентировочная стоимость которого составляла 409 млн рублей. В 2016 году этот проект был отложен из-за отсутствия денег.