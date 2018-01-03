Облправительство намерено направить более 600 млн рублей на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено направить более 600 млн рублей на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Нижнем Новгороде. Об этом заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Николай Мамонов сообщил на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания региона 15 января 2018 года.



По его словам, ИТС будет включать в себя Центр управления дорожным движением (ЦУДД), 113 объектов управления дорожным движением (контроллеров), 46 информационных табло и восемь автоматизированных дорожных метеостанций. Схема будет подготовлена для основных магистралей Нижнего Новгорода: пр. Гагарина, пр. Ленина, пр. Молодежного, ул. Белинского, ул. Родионова и Московского шоссе.



Стоимость оборудования, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, составит 607 млн рублей.



Напомним, в ноябре 2016 года ПАО "Ростелеком" получило контракт на разработку проектной документации по созданию центра управления дорожным движением в Нижнем Новгороде.



Как отметил сегодня председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков, по завершении работ проектная документация была передана региональному правительству, и реализовывать проект оно будет за свой счет.



Николай Мамонов сообщил, что в дальнейшем планируется продолжить создание системы за пределами Нижнего Новгорода – в городах вновь созданной агломерации.