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Культура и отдых

Ежегодные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде в марте 2018 года

16 января 2018 15:09  [175] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Ежегодные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде в марте 2018 года. Об этом председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей городской администрации Елена Мишина сообщила в рамках пресс-конференции 16 января.

По ее словам, сейчас на участие уже заявились 13 стран, среди которых Беларусь, Сербия, Германия, Китай, Болгария и Южная Корея.

Помимо традиционных докладов ждет театральная постановка от сербского театра, кинофестиваль, который целиком будет посвящен кинолентам по произведениям Максима Горького. Кроме того, состоятся чтения произведений нижегородского писателя на разных языках, а также будет работать секция, посвященная особенностям перевода произведений писателя.

"В этом году празднование юбилея со дня рождения Горького совпадет с Чемпионатом мира по футболу. Мы ждем, что гости заинтересуются нашим новым маршрутом "По Руси с Максимом Горьким" и смогут совместить впечатления от грандиозного спортивного праздника с культурной программой. Мы знаем, что летом прибудет большая корейская делегация. Также большой интерес к нашему земляку проявляют европейцы: немцы и итальянцы", - отметила Мишина.

Напомним, что предыдущие Горьковские чтения "Властелин дум и чувств" открылись в Нижнем Новгороде 16 марта 2017 года.

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