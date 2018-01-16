Правительство Нижегородской области планирует открыть первый в Нижнем Новгороде МФЦ для бизнеса в феврале Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует открыть первый в Нижнем Новгороде МФЦ для бизнеса в феврале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщил и.о. замгубернатора Роман Антонов, в феврале в Нижнем Новгороде на улице Рождественская будет открыт первый МФЦ для бизнеса. "Планируется, что там будут работать специалисты, которые ранее работали в Кадастровой палате и ФРС. В МФЦ смогут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства, например, открыть счет, зарегистрировать юридическое лицо, получить информацию о корпорации малого и среднего предпринимательства, о финансовой поддержке предпринимателей на территории региона", - пояснил Антонов.



Как, в свою очередь, сообщили в региональном государственно-правовом департаменте, в 2017 году число нижегородцев, обратившихся в МФЦ, увеличилось по сравнению с 2015 годом почти на 80% – до 2,5 млн человек. "В 2017 году в МФЦ региона обратилось 2,5млн нижегородцев. Это на 77% больше, чем в 2015 году. Среди оказанных – 2,2 млн федеральных услуг, 70,3 тысячи услуг государственных внебюджетных фондов (ФСС, ПФР), 19 713 услуг органов исполнительной власти субъекта и государственных учреждений субъекта, 178 015 муниципальных услуг", - сообщил директор уполномоченного МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области Анатолий Карсаков.

По его словам, наиболее востребованными являются услуги Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области (в том числе ФГБУ ФКП), ГУ МВД России по Нижегородской области, Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области, государственных внебюджетных фондов (ФСС и ПФР) и муниципальные услуги.