Мафия на нижегородских кладбищах: кто распоряжается нижегородскими погостами? - анонс "Нижегородского рабочего" от 17 января Общество

Мафия на нижегородских кладбищах: кто же на самом деле распоряжается нижегородскими погостами? - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 17 января 2018 года.

Нижегородцы забили тревогу по поводу того, что места на нижегородских кладбищах превратились в так называемые ВИП-кварталы, за получение места в которых от комендантов требуют взимать дополнительную плату. Не удивительно, что люди последнее время всё чаще выбирают для погребения близких нижегородский крематорий, где и порядка гораздо больше и цены за услуги, что называется, божеские. В распоряжении редакции "НР" оказались несколько видеозаписей, на которых запечатлён разговор на повышенных тонах двух мужчин, которые выясняют между собой отношения. И ничего бы, наверное, особенного в этом разговоре не было, если бы в одном из них мы не узнали действующего депутата городской думы Нижнего Новгорода Николая Ивановича Ингликова, который сейчас возглавляет "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" (МКУ "УМК НН"). Он почти не говорил и скорее защищался от нападок второго мужчины. Какая часть городской казны ушла на оплату работ по контрактам, заключенным с компаниями, подконтрольными Николаю Ингликову, читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий.



Супермаркет вместо "Юпитера". Что же хотят построить на месте одного из некогда самых популярных концертных залов города? Уже несколько лет бывший концертный зал "Юпитер", расположенный на площади Октябрьской недалеко от центрального офиса Сбербанка, словно бельмо на глазу у города. Между тем в начале уже прошлого года в СМИ мелькнула информация о том, что вроде бы депутаты городской Думы попытались сдвинуть дело с мертвой точки, намереваясь отправить запрос владельцу объекта и пролить свет на туманное будущее здания. Одним из инициаторов обращения выступил депутат городской Думы Евгений Лазарев. "Лично меня как депутата и жителя города волнует судьба этого здания, ведь не хлебом единым жив человек. Концертный зал "Юпитер" всегда был общественно-политическим центром, с большим концертным залом. Сейчас в городе, на мой взгляд, не хватает подобных культурных центров", - комментирует ситуацию Евгений Лазарев. Горожане думают-гадают о судьбе "голосистого" здания, и всё больше почему-то укрепляются в уверенности, что современного концертного зала Нижний на этом месте уже не дождется. А что будет? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



Новым единым главой Нижнего Новгорода, скорее всего, станет образованный технократ. Нижний Новгород за последние два десятилетия видел разных градоначальников. Цепких и жестких хозяйственников (Иван Скляров). В большей мере политиков, чем хозяйственников, но с грамотной командой исполнителей (Вадим Булавинов). Предпринимателей во власти (Олег Сорокин). "Сегодня к власти в Нижнем Новгороде приходит мэр-интеллектуал", - комментирует политический обозреватель Сергей Анисимов. Оказывается Нижний Новгород, как утверждает будущий глава города Владимир Панов, один из самых читающих городов России. Для него, похоже, это важно. А еще Владимира Панова беспокоит, что многие ценные экспонаты городских музеев лежат в запасниках. Мелочь, вроде бы, так... незначительная деталь. Однако наиболее проницательным наблюдателям становится понятно: теперь городом будет управлять интеллигентный человек. Как заживут нижегородцы, если новым единым главой города станет мэр-интеллектуал? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".