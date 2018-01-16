Теплоснабжение после плановых работ в Балахне Нижегородской области восстановлено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Теплоснабжение после плановых работ в Балахне Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщает ЦУКС регионального ГУ МЧС России 17 января 2018 года.

Согласно информации, плановые ремонтные работы на системе теплоснабжения в Балахне были завершены в 23:00 16 января. Теплоснабжение восстановлено.

По информации на сайте ГУ МЧС, во время работ, которые проводились с 12:00 16 января, теплоноситель не сливался, дома находились под давлением теплоносителя обратного трубопровода. Работы проводило ООО "Волга УК - "ЖКХ" в составе шести человек и двух единиц техники.