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Теплоснабжение после плановых работ в Балахне Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщает ЦУКС регионального ГУ МЧС России 17 января 2018 года.
Согласно информации, плановые ремонтные работы на системе теплоснабжения в Балахне были завершены в 23:00 16 января. Теплоснабжение восстановлено.
По информации на сайте ГУ МЧС, во время работ, которые проводились с 12:00 16 января, теплоноситель не сливался, дома находились под давлением теплоносителя обратного трубопровода. Работы проводило ООО "Волга УК - "ЖКХ" в составе шести человек и двух единиц техники.
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