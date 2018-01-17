Анна Ермакова покинула пост директора нижегородского оперного театра с 17 января Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Анна Ермакова покинула пост директора нижегородского оперного театра с 17 января 2018 года. Об этом Ермакова сообщила НИА "Нижний Новгород" в этот же день.

По ее словам, свой пост она покинула по собственному желанию и на данный момент должность руководителя театра временно замещает Владимир Быков, который ранее был заместителем директора. Сама Ермакова займет в театре пост руководителя начальника отдела по связям с общественностью, а также останется в составе худсовета.

"Для меня эти перемены ни в коем случае не грустные, никто не работал так долго в этом театре, как я, так что пора обновлять кадры. Однако я не и не ухожу никуда далеко, так что такие перемены меня только радуют", - отметила Ермакова.

СПРАВКА:

Анна Дмитриевна Ермакова занимала пост директора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина с 1986 года. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996 год). Кавалер Ордена Почета (2008 год). Имеет почетный знак "Благодарность от главы города" (2011 год). Является лауреатом премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина, лауреатом, учрежденной журналом "Балет" премии "Рыцарь балета" (1996 год). Почeтный гражданин Нижнего Новгорода (2014 год), лауреат премии Нижнего Новгорода (2015 год), почетный гражданин Балахнинского муниципального района (2016 год), почетный гражданин Пильнинского района (2017 год).

В 1967 году окончила Горьковский Государственный педагогический институт, в 1976 году – Высшую правовую школу, в 1997 году – факультет менеджмента РАО (Москва). В 1995 году получила сертификат совместного проекта Мюнхенской академии менеджмента и маркетинга и Плехановской академии по вопросам "Рыночные технологии в сфере исполнительских искусств". С 1978 по 1986 год – занимала пост директора театра "Комедiя".