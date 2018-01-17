Работник нижегородского ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работник нижегородского ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом государственная инспекция труда региона сообщила 17 января 2018 года.

Согласно информации, 8 января 2018 бетонщик выполнял погрузочные работы с помощью козлового крана на территории складов производственного заготовительного подразделения строительной компании. Работник поднялся на сложенные для погрузки щиты высотой более трех м. Не удержав равновесие он упал спиной на землю.

Пострадавший получил тяжелые травматические разрывы внутренних органов.

Гострудинспекция проводит расследование этого несчастного случая с 23-летним бетонщиком. Проверяется соблюдение норм охраны труда, устанавливаются нарушения и причины ЧП.