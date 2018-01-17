Комиссия при нижегородской администрации рассмотрит вопрос о выселении граждан из дома в Зеленом городе 26 января Общество

администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия при нижегородской администрации рассмотрит вопрос о выселении граждан из дома в Зеленом городе 26 января 2018 года. Вопрос о выселении жителей из многоквартирного дома, принадлежащего ООО "Санаторий "Нижегородский" в Зеленом городе, был рассмотрен по инициативе депутата Николая Сатаева (КПРФ) на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

Замглавы администрации города Анатолий Молев сообщил, что в мэрию поступило обращение от санатория "Нижегородский" о признании этого дома непригодным для проживания. Городская комиссия должна рассмотреть этот вопрос и принять решение 26 января. Он также отметил, что в администрации Нижегородского района состоялась рабочая встреча с представителями санатория, на которой им было указано на некорректность заявлений о выселении жителей. Администрация Нижегородского района направила запрос в прокуратуру для правовой оценки сложившейся ситуации.

"В перспективе, если городская комиссия признает дом непригодным для проживания, собственник должен предоставить жителям иные помещения", - добавил он.

Градозащитница Мария Попова, в свою очередь, сообщает, что 18 января в 13:00 жители дома №1 санатория "Нижегородский" проведут сход "против выселения на улицу".

"Собственник дома – ООО "Санаторий "Нижегородский" - планирует в ближайшее время подать в суд на выселение и снятие с регистрационного учета проживающих в доме бывших работников санатория, для которых это единственное жилье. В основе конфликта – нарушение прав жителей, которых Облсовпроф в 2004 году отдал, как крепостных, новому собственнику. Муниципалитет, которому было передано четыре соседних дома, данный дом на баланс не взял. Коммерческая организация отказалась заключать договоры найма и выставлять счета за квартплату. В результате – жители оказались без прав на жилье и по действующему законодательству могут быть выписаны в пустоту", - говорится в сообщении.

Мария Попова также отметила, что на сходе жители озвучат основные требования к властям: "проверить законность сделки по передаче в безвозмездное пользование имущества Облсовпрофа коммерческой организации, передать дом №1 на баланс муниципалитета, учесть права и законные интересы граждан на жилище".

СПРАВКА:

ООО "Санаторий Нижегородский" зарегистрировано в 2003 году. Уставный капитал – 3,961 млн рублей. Директор организации – Ксения Мешалкина, среди учредителей – депутат Гордумы Нижнего Новгорода Вадим Агафонов. Основной вид деятельности - "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".