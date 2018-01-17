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Происшествия

Бывший член избиркома в Починковском районе Нижегородской области осужден на 11 лет за сбыт наркотиков

17 января 2018 18:27  [141] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший член избирательной комиссии в Починковском районе Нижегородской области осужден на 11 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков.

Как сообщила 17 января 2018 года пресс-служба СУ СК РФ по региону, следствием и судом установлено, что 4 июня 2017 года на территории с. Починки подсудимый сбыл 30-летнему мужчине метадон общей массой 10 г.

Уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины рассматривалось по п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу. Вину он не признал. Приговор в законную силу не вступил.

В сообщении также говорится, что 30-летнему мужчине, который незаконно приобрел наркотического средство с целью дальнейшего сбыта, органами предварительного расследования также предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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