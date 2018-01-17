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Культура и отдых

Нижегородская писательница Елена Крюкова стала лауреатом Международной премии имени Хемингуэя 2017 года

18 января 2018 10:46  [460] Культура и отдых

Фото: организатор премии - журнал "Новый свет"

Писатель из Нижнего Новгорода Елена Крюкова стала лауреатом Международной литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя (Канада) в номинации "крупная проза". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила сама Елена Крюкова 18 января 2018 года.

Писательница получила премию за роман "Беллона" о детях Второй мировой войны.

Как отметила автор романа, "Беллона" уже становилась лауреатом Международной премии им. Гончарова и дипломантом российской литературной премии им. И. А. Бунина.

Как сообщается на сайте организатора премии - журнала "Новый свет" (Канада), всего по итогам 2017 года выбрано 13 лауреатов из России, Финляндии, Украины, США, Казахстана и Канады. В этом году премию получили четыре российских автора.

Напомним, что в прошлом году лауреатом данной премии стал ещё один нижегородский писатель - экс-депутат Гордумы Дмитрий Бирман.

СПРАВКА:
Нижегородская писательница Елена Крюкова занимается крупной литературной формой. Её романы "Серафим", "Врата смерти", "Старые фотографии", "Юродивая", "Солдат и Царь" уже получали литературные премии, российские и международные. Также недавно вышел в свет роман "Евразия". В прошедшем году писательница закончила книгу "Побег" о последних месяцах жизни в усадьбе в Горках В. И. Ленина и роман "Земля", а сейчас работает над романом "Хоспис".

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