Замначальника цеха нижегородского промпредприятия подозревается в получении взятки Происшествия

Заместитель начальника цеха нижегородского промпредприятия подозревается в получении взятки. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 18 августа 2018 года.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый потребовал с предпринимателя, который по договору поставлял продукцию на склад предприятия, 180 тысяч рублей за беспрепятственное исполнение договора гособоронзаказа и дальнейшую его пролонгацию.

Днем 16 января у здания проходной предприятия в Московском районе после получения части взятки в размере 50 тысяч рублей противоправная деятельность подозреваемого была пресечена следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции.

Уголовное дело в отношении 35-летнего заместителя начальника цеха складского хозяйства предприятия военно-промышленного комплекса возбуждено по п.п. "б, г" ч.7 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, сопряженные с вымогательством, совершенные в крупном размере).

Подозреваемый задержан. Вину в совершении преступления он не признал.