Последние новости рубрики Происшествия
18 января 2018 11:40  [76] Замначальника цеха нижегородского промпредприятия подозревается в получении взятки
18 января 2018 10:17  [238] Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в обгоревшей палатке в Павловском районе Нижегородской области
18 января 2018 09:49  [699] Шесть человек пострадали в ДТП в Шатковском районе Нижегородской области 17 января
17 января 2018 18:27  [270] Бывший член избиркома в Починковском районе Нижегородской области осужден на 11 лет за сбыт наркотиков
17 января 2018 16:42  [1760] Мужчина спрыгнул с Молитовского моста в Нижнем Новгороде 17 января
17 января 2018 12:48  [530] Состояние одного из пострадавших от хлопка газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода остается крайне тяжелым
17 января 2018 08:49  [2366] Два человека пострадали из-за хлопка газа в Сормовском районе Нижнего Новгорода 16 января
16 января 2018 16:17  [340] Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти гражданской жены
16 января 2018 11:28  [381] Приволжское СУ на транспорте СК РФ проводит проверку по факту смерти студента под колесами поезда в Нижнем Новгороде
16 января 2018 10:30  [1730] Неустановленный водитель сбил 13-летнюю девочку в Приокском районе Нижнего Новгорода 15 января
Происшествия

Замначальника цеха нижегородского промпредприятия подозревается в получении взятки

18 января 2018 11:40  [76] Происшествия

Заместитель начальника цеха нижегородского промпредприятия подозревается в получении взятки. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 18 августа 2018 года.

По версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый потребовал с предпринимателя, который по договору поставлял продукцию на склад предприятия, 180 тысяч рублей за беспрепятственное исполнение договора гособоронзаказа и дальнейшую его пролонгацию.

Днем 16 января у здания проходной предприятия в Московском районе после получения части взятки в размере 50 тысяч рублей противоправная деятельность подозреваемого была пресечена следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции.

Уголовное дело в отношении 35-летнего заместителя начальника цеха складского хозяйства предприятия военно-промышленного комплекса возбуждено по п.п. "б, г" ч.7 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, сопряженные с вымогательством, совершенные в крупном размере).

Подозреваемый задержан. Вину в совершении преступления он не признал.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph