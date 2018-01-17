Юные журналисты из Уреня Нижегородской области провели видеоинтервью с Сергеем Кристовским Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

Старшеклассники из уренского клуба юных журналистов "Ровесник" пообщались по видеосвязи с участником группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" 18 января 2018 года.

Интервью помог организовать депутат Государственной думы Артем Кавинов. "В одну из региональных поездок мы познакомились с ребятами из клуба "Ровесник", созданного при районной газете. Был интересный разговор, мы обсуждали политику, музыку, книги. И они попросили помочь организовать интервью с нижегородцами, теперь известными музыкантами - братьями Кристовскими, с которыми мы знакомы уже давно по молодежным проектам. После новогодних праздников Сергей Кристовский оказался в Москве. И получилось организовать общение начинающим журналистам. Огромное спасибо управлению образования Уренского района, которое оказало техническую помощь и на время интервью выделило целый класс для ребят", - поделился Артем Кавинов.

Как отметил Кавинов, ребята серьезно готовились к общению, как настоящие профессиональные журналисты. "Изучали имеющиеся материалы о творчестве группы, придумали вопросы. Отмечают, что общение получилось очень теплым и открытым. Ребята не ожидали, что смогут вот так запросто поговорить с известным музыкантом. 30-минутное интервью оказалось для них настоящим событием, ну и возможностью проявить свои журналистские способности", - добавил депутат.

Закончилось интервью совместным исполнением по видеосвязи одной из песен группы "Uma2rmaH" - "Проститься". Сергей играл на гитаре и пел, ребята ему подпевали. "Теперь ждем от ребят серьезного журналистского интервью по итогу. Надеюсь, что каждый и них нашел какой-то свои смыслы в этом разговоре. И может быть кто-то из них когда-то станет известным журналистом и проведет еще немало интервью со знаменитостями, но навсегда запомнит свой первый журналистский опыт, когда известный музыкант нашел время и запросто пообщался со старшеклассниками с севера области", - добавил Кавинов.