Первый колумбарий начал работу в Нижнем Новгороде 18 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый колумбарий начал работу в Нижнем Новгороде 18 января 2018 года. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Как сообщил коммерческий директор Нижегородского крематория Владимир Ворошуха, колумбарий на территории Нижегородского крематория открылся в начале 2018 года, 18 января в нем были установлены две первые плиты. Стоимость услуги с учётом изготовления мемориальной доски и трехлетней аренды – почти 20 тысяч рублей. По словам директора крематория, в дальнейшем планируется, что подобные колумбарии будут установлены на крупнейших городских кладбищах.



Владимир Ворошуха также отметил, что услуги открывшегося полгода назад крематория пользуются спросом не только у жителей Нижегородской области, и Казани, Кирова и Ульяновская. "Кремации идут каждый день. Люди привыкают, оценивают уровень культуры обслуживания", - рассказал он.

Напомним, что первый в Нижнем Новгороде крематорий начал работу 12 июля 2017 года.