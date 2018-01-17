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Общество

Первый колумбарий начал работу в Нижнем Новгороде 18 января

19 января 2018 11:39  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый колумбарий начал работу в Нижнем Новгороде 18 января 2018 года. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Как сообщил коммерческий директор Нижегородского крематория Владимир Ворошуха, колумбарий на территории Нижегородского крематория открылся в начале 2018 года, 18 января в нем были установлены две первые плиты. Стоимость услуги с учётом изготовления мемориальной доски и трехлетней аренды – почти 20 тысяч рублей. По словам директора крематория, в дальнейшем планируется, что подобные колумбарии будут установлены на крупнейших городских кладбищах.

Владимир Ворошуха также отметил, что услуги открывшегося полгода назад крематория пользуются спросом не только у жителей Нижегородской области, и Казани, Кирова и Ульяновская. "Кремации идут каждый день. Люди привыкают, оценивают уровень культуры обслуживания", - рассказал он.

Напомним, что первый в Нижнем Новгороде крематорий начал работу 12 июля 2017 года.

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