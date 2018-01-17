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Политика

Глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игорь Согин покидает свой пост с 22 января

19 января 2018 11:59  [118] Политика
Игорь Согин

Игорь Согин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Игорь Согин покидает свой пост с 22 января 2018 года. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе администрации района 19 января.

Согласно предоставленной информации, "сегодня в 11:00 Игорь Согин собрал коллектив администрации и поблагодарил сотрудников за плодотворную совместную работу".

"Игорь Александрович покидает пост с 22 января в связи с переходом на новую должность", - добавили в пресс-службе.

Какую должность займет Игорь Согин и кто будет главой района вместо него, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, что Игорь Согин был назначен главой администрации Нижегородского района в 2011 году.

СПРАВКА:
Игорь Александрович Согин родился 17 августа 1968 года. Окончил Нижегородский политехнический институт в 1992 году по специальности "инженер-радиотехник". В 1993 году в Международном банковском институте получил диплом по специальности "Современное банковское дело".

В 1993-1999 годах Игорь Согин являлся заместителем управляющего, управляющии региональным центром "Инкомбанк", в 1999-2004 годах – управляющим филиалом, директором по развитию кредитных продуктов "Альфа-банк".  
В 2004-2005 годах был генеральным директором "Группы Компаний НМЖК", в 2005-2006 годах – советником заместителя президента ОАО "Внешторгбанк", 
в 2006-2007 годах – советником члена совета директоров "ОАО "Международный промышленный банк", в 2007-2008 годах – председателем правления ООО КБ "Агропромкредит", в 2008-2009 годах – советником генерального директора ОАО "ГИПРОНИИМЕДПРОМ".
 

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