Госдолг Нижегородской области снизился на 3% за 2017 год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Госдолг Нижегородской области снизился на 3% за 2017 год. Данные о размере государственного долга опубликованы на сайте регионального минфина 19 января 2018 года.



Согласно информации, государственный долг региона по состоянию на 1 января 2018 года составил 76 млрд 26 млн рублей, что на 2 млрд 398 млн рублей, или на 3% меньше, чем на 1 января 2017 года.



В структуре государственного долга 16,5 млрд рублей - это кредиты коммерческих банков, 20,9 млрд рублей – бюджетные кредиты, 38,3 млрд рублей приходится на займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Еще 267 млн рублей составляют госгарантии.

Расходы на обслуживание долга составляют 5,19 млрд рублей при лимите на 2018 год в 5,24 млрд рублей. Предельный размер госдолга на текущий год составляет 89,2 млрд рублей.



Напомним, на начало 2017 года госдолг области составлял 78,4 млрд рублей.