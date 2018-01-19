И.о. министра спорта Нижегородской области Сергей Панов сыграет в посвященном 90-летию Александра Гомельского матче Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. министра спорта Нижегородской области Сергей Панов 20 января примет участие в матче, посвященном 90-летию со дня рождения тренера Александра Гомельского.

Как сообщается на сайте нижегородского баскетбольного клуба "Нижний Новгород" 19 января 2018 года, матч пройдет в Москве в УСК ЦСКА в 17:00.

В честь юбилея на паркет выйдут две команды – "Легенды ЦСКА" и "Легенды Европы", в состав которых войдут известные в прошлом баскетболисты.

Состав "Легенд ЦСКА": Сергей Базаревич, Игорь Куделин, Захар Пашутин, Антон Юдин, Валерий Дайнеко, Евгений Кисурин, Сергей Панов, Андрей Фетисов, Игорь Курашов, Михаил Михайлов, Никита Моргунов, Алексей Саврасенко. Главный тренер – Станислав Еремин, тренер – Иван Едешко, менеджер команды – Драган Тарлач, массажист – Аскер Барчо.

Состав "Легенд Европы": Гордан Гиричек, Одед Каташ, Ибрагим Кутлуай, Теодорос Папалукас, Антуан Ригодо, Фрагискос Алвертис, Матьяж Смодиш, Мирсад Туркан, Грегор Фучка, Рамунас Шишкаускас, Джулиус Нвосу, Радослав Нестерович. Главный тренер – Душан Ивкович, тренер – Предраг Данилович, менеджер команды – Деян Бодирога, массажист – Александар Бата.

Все средства, вырученные в этом матче, будут переданы фонду "Шаг вместе", помогающему детям, больным ДЦП.

СПРАВКА:

Александр Гомельский родился 18 января 1928 года. Под его руководством сборная СССР завоевала золотые медали Олимпийских игр (1988), дважды становилась чемпионом мира (1967, 1982) и семь раз чемпионом Европы (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979, 1981). На протяжении 22 лет Гомельский возглавлял команду московского ЦСКА и вместе с ней 16 раз становился чемпионом СССР, трижды – обладателем Кубка СССР, а в 1971 году взял Кубок европейских чемпионов. В 1995 году введен в Баскетбольный зал славы, в 2007-м – в Зал славы ФИБА.

Сергей Панов стал 12-кратным чемпионом России в период с 1994 по 2006 годы. Чемпион Евролиги УЛЕБ сезона 2005—2006, двукратный обладатель Кубка России (2005, 2006), чемпион СНГ (1992) и двукратный чемпион NEBL (2000, 2001).