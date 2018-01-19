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Общество

Движение троллейбусов №8 и трамвая №6 будет закрыто 20 января в Нижнем Новгороде

19 января 2018 16:31  [187] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение троллейбусов №8 "Московский вокзал – поселок Дубравный" в Нижнем Новгороде будет закрыто 20 января 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 19 января.

Согласно информации, движение троллейбусов будет приостановлено из-за проведения ремонтных работ с 05:00 до 23:59.

Также, с 10:00 до 23:59 20 января будет временно закрыто движение трамваев маршрутов №6 "Московский вокзал - центр Сормова".

Напомним, маршрут автобуса №29 будет изменен в городе до 20 апреля 2018 года.

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