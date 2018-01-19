Движение троллейбусов №8 и трамвая №6 будет закрыто 20 января в Нижнем Новгороде

Фото:
Движение троллейбусов №8 "Московский вокзал – поселок Дубравный" в Нижнем Новгороде будет закрыто 20 января 2018 года. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 19 января.
Согласно информации, движение троллейбусов будет приостановлено из-за проведения ремонтных работ с 05:00 до 23:59.
Также, с 10:00 до 23:59 20 января будет временно закрыто движение трамваев маршрутов №6 "Московский вокзал - центр Сормова".
Напомним, маршрут автобуса №29 будет изменен в городе до 20 апреля 2018 года.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+