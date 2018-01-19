Завод "Дробмаш" в Нижегородской области оспаривает в суде начисление 12,4 млн рублей налогов Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ЗАО "Дробмаш" (Выкса, Нижегородская область) оспаривает в суде начисление 12,4 млн рублей налогов. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.



Согласно информации, заявление было принято к производству 16 января 2018 года. В нем компания просит признать незаконным решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение правонарушения. Так, сообщается, что "Дробмашу" был начислен налог на добавленную стоимость в размере 12,4 млн рублей, 2,1 млн рублей пени, а размер заявленного убытка уменьшен на 65,3 млн рублей. Кроме того, "Дробмаш" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 244 тысяч рублей.



В компании с этим решением не согласны, однако ходатайство об обеспечительных мерах суд отклонил, так как решил, что списание налогов, пени и штрафа не нанесет "Дробмашу" значительного ущерба. Рассмотрение дела назначено на 27 февраля.



СПРАВКА:

Учредителем ЗАО "Дробмаш" является ООО "Мотор-Инвест" (Заволжье, Городецкий район), учредителями которого в свою очередь являются Tichenor Trading Limited (Виргинские острова, Великобритания, доля 25%), Виктор Клочай (доля 74,7%) и Максим Клочай (доля 0,3%). Приоритетным направлением ЗАО "Дробмаш" является модернизация и производство мобильного дробильно-сортировочного оборудования на гусеничном ходу и полозьях. Размер уставного капитала – 193,5 млн рублей.