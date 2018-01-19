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Бизнес

Фестиваль спорта и семейного отдыха пройдет в ТРК "НЕБО" в Нижнем Новгороде 20 января

19 января 2018 17:48  [757] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль спорта и семейного отдыха "Спортивное достояние" пройдет в ТРК "НЕБО" в Нижнем Новгороде 20 января 2018 года. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ТРК.

Согласно информации, в этот день комплекс с 13:00 до 18:00 примет на своей площадке более 30 коллективов и спортивных клубов Нижнего Новгорода и области. Организатором фестиваля "Спортивное достояние" выступили Молодежная палата при Думе города Нижнего Новгорода и Фонд содействия развитию физической культуры и спорта при поддержке торгово-развлекательного комплекса "НЕБО".

В рамках мероприятия у каждого гостя торгового комплекса будет возможность познакомиться с разнообразными видами единоборств, а также попробовать себя в различных танцевальных направлениях.
В программе фестиваля нижегородцы увидят показательные выступления, турниры и мастер-классы по следующим дисциплинам: брэйк-данс, паркур, силовой экстрим, кроссфит, кикбоксинг, смешанные единоборства, чирлидинг, ножевой бой и многим другим. Гости мероприятия получат возможность окунуться в атмосферу спортивного праздника, родители смогут познакомиться с тренерами и инструкторами и подобрать занятия для своих детей.

Кульминацией праздника станут бои MMA в октагоне. Победители в весовых категориях будут награждены призами от партнеров мероприятия.

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