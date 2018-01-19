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Происшествия

МЧС предупреждает о возможности увеличения травматизма из-за падения снега с крыш и метели в Нижегородской области 21 января

21 января 2018 16:07  [972] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности увеличения травматизма из-за падения снега с крыш и метели в Нижегородской области 21 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, до конца дня 21 января, а также ночью и днем 22 января в регионе ожидается сильный снег, метель, сложные гололедно-изморозевые отложения, ухудшение видимости до 500 м и менее, усиление южного ветра до 13-18 м/с. Кроме того, на дорогах возможны снежные заносы, накат, гололедица.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В том числе, возможно увеличение количества случаев травматизма среди населения, обусловленного падением сосулек и снежных масс с крыш зданий, а также "возможной деформацией и обрушением крыш культурно-массовых, общественных, спортивных зданий и иных сооружений".

Также из-за ветра и метели увеличивается вероятность обрыва ЛЭП и линий связи, обрушений слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушений в работе систем ЖКХ

Кроме того, в связи с неблагоприятной ситуацией на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах федерального, регионального и местного значения, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

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Теги:
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