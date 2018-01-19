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Происшествия

Катавшийся за автомобилем на "ватрушке" мужчина погиб в Нижегородской области 21 января

22 января 2018 10:52  [812] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Катавшийся за автомобилем на "ватрушке" мужчина погиб в Балахнинском районе Нижегородской области 21 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в минувшее воскресенье в 19:30 19-летний водитель автомобиля Ford (стаж управления шесть месяцев) двигался по автодороге Балахна – Гидроторф – Бурцевский карьер с прицепленным тюбингом, на котором катал 21-летнего мужчину (1997 г.р.).

Как сообщает УГИБДД, на 12 километре автодороги "ватрушка" выехала на полосу встречного движения, под колеса "Нивы". Катавшийся на тюбинге мужчина скончался в ЦРБ.

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