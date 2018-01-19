Правительство РФ утвердило стратегию о стремлении "к нулевой смертности на дорогах к 2030 году" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ утвердило стратегию о стремлении "к нулевой смертности на дорогах к 2030 году".

Согласно документам на сайте российского кабмина, правительство РФ распоряжением от 8 января 2018 года №1-р утвердило Стратегию безопасности дорожного движения. "Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Основные тезисы Стратегии: изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; повышение защищённости от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов; совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие организации дорожного движения; совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате ДТП.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый этап – 2018–2020 годы; второй – 2021–2024 годы.

В распоряжении поясняется, что в стране с 2007 по 2016 год в ДТП погибло около 271 тысячи человек, 2,5 млн были ранены, пострадали 227 тысяч детей в возрасте до 16 лет, из них 9 тысяч погибли. Треть погибших в авариях составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет). Около 20% пострадавших становятся инвалидами.

Ежегодные экономические потери страны от ДТП составляют около 2% валового внутреннего продукта и сопоставимы в абсолютных показателях с валовым региональным продуктом таких субъектов РФ, как Краснодарский край или Республика Татарстан.

Вместе с тем анализ основных и относительных показателей дорожно-транспортной аварийности в 2007 - 2016 годах свидетельствует о некотором улучшении ситуации. В 2016 году отмечались наибольшие темпы сокращения показателей: количество ДТП уменьшилось на 25,7%, число погибших - на 39%, число раненых - на 24,3%.

Почти в каждом втором (41,2% в 2016 году) происшествии на автодорогах регистрируются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Удельный вес таких аварий за 2007 - 2016 годы увеличился на 63,3%, количество погибших - на 16,8%, раненых - на 66,9%. "Таким образом, объектом государственного воздействия должна стать как улично-дорожная сеть населенных пунктов, так и автомобильные дороги вне их пределов", - отмечается в документе.