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Общество

Количество выпавшего 21-22 января снега составило в Нижегородской области до 40% месячной нормы

22 января 2018 17:13  [128] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снега за 21-22 января в большинстве районов Нижегородской области выпало до 20-40% от месячной нормы января. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 22 января 2018 года.

Отмечается, что нижегородские синоптики заранее предупредили власти, МЧС, обслуживающие организации о приближении сильных снегопадов и метелей.

За 24 часа (во второй половине дня 21 января и ночью 22 января) в большинстве районов осадков выпало до 20-40% от месячной нормы января. В результате утром 22 января высота снежного покрова увеличилась на 5-8 см и приблизилась к климатической норме для этого времени года.

В Гидрометцентре также подчеркнули: принято считать, что 3 мм осадков, выпавших за сутки в виде снега, затрудняют работу городского транспорта. Снегопады, дающие прирост снежного покрова не менее, чем на 10 см, в Нижнем Новгороде наблюдаются в пяти-шести годах из десяти.

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