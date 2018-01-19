Приостановить работу опасных производств на время ЧМ должны будут 135 предприятий Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Перечень из 135 предприятий, которые должны будут приостановить деятельность опасных производств в период проведения Чемпионата мира по футболу, сформирован в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгороде" сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства региона 23 января 2017 года.

Согласно информации, этот перечень сформирован в соответствии с постановлением правительства РФ от 9 июня 2017 года, в котором говорится о мерах реализации указа президента России от 9 мая того же года "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". В постановлении утверждены правила приостановления деятельности опасных производств, на которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

Речь идет о предприятиях, расположенных в регионах проведения матчей ЧМ. На них должны быть временно прекращены работы опасных производственных объектов, а в случае невозможности сделать это руководитель организации обязан представить в региональный межведомственный оперативный штаб мотивированное предложение с обоснованием.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в минпроме, по данным на 23 января облправительство уже начало информировать руководителей предприятий, включенных в перечень, о необходимости разработки мероприятий по временному прекращению работ. Контролирующие функции возложены на Ростехнадзор.

При этом, как сообщает со ссылкой на свои источники "Ъ-Нижний Новгород", ряд предприятий получили письма с информацией о необходимости приостановления деятельности опасных производств от управления ФСБ по Нижегородской области. Причем работу якобы необходимо прекратить не только на время самих матчей, но и на время подготовки – с 14 мая 2018 года.

Представитель УФСБ в беседе с НИА "Нижний Новгород" эту информацию опроверг. "Никаких писем мы не рассылали", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь может идти только об указе президента и постановлении правительства об усилении мер безопасности на период проведения Чемпионата мира от 9 мая 2017 года и 9 июня 2017 года соответственно.

На ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, нефтеперерабатывающий завод) агентству ответили, что информацию о требовании УФСБ не комментируют. Аналогичный ответ дали и на ОКБМ им. Африкантова (Нижний Новгород, научно-производственный центр атомного машиностроения), добавив, что распространенная в СМИ информация на эту тему, касающаяся ОКБМ, является некорректной.

Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа ЧМ, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.