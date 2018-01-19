"Единая Россия" планирует провести ребрендинг после президентских выборов в марте 2018 года Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" планирует провести ребрендинг после президентских выборов в марте 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 23 января 2018 года.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак сообщил журналистам, что сразу после президентских выборов будет проведен ребрендинг партии. По его словам, обсуждение будет проходить на разных площадках.

"Мы – президентская партия, партия, которую создавал Владимир Путин. Партия, которая представляет более двух миллионов членов "Единой России" и ее сторонников по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная задача – донести до избирателей важность этих выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики, места России", – заявил Турчак.

Также секретарь генсовета рассказал о том, что в "Единой России" заново будет создано политическое управление. "Еще раз хочу повторить формулу – "Единая Россия" не партия фракции - это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента", – отметил он.

Кроме того, по его словам, весной будет введена система рейтингования отделений партии, которая позволит определить эффективность их работы.

При этом Турчак отметил, что развитию кадрового лифта в "Единой России" будет способствовать возобновленная партийная учеба.