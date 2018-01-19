Проведение II фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде запланировано на 20-26 июля Культура и отдых

Михаил Пореченков на творческой встрече в рамках I фестиваля Горький fest Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проведение II фестиваля российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде запланировано на 20-26 июля 2018 года. Об этом администрация города сообщила 23 января.

Согласно информации, предварительные договоренности о проведении мероприятия достигнуты в ходе рабочей встречи представителей департамента культуры горадминистрации и продюсерского центра "Люксар", который является главным организатором фестиваля.

Планируется, что "Горький fest" будет проходить на нескольких площадках, куда войдут не только кинотеатры, но и арт-пространства областного центра. Кроме того, в планах показ участвующих в фестивале картин в летнем кинотеатре под открытым небом.

По словам гендиректора центра "Люксар" Оксаны Михеевой, в 2018 году программа не ограничится кинопоказами. "Как и в прошлом году всех зрителей ждут новые полнометражные и короткометражные фильмы российских режиссеров. Помимо этого в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, творческие встречи с актерами и режиссерами, кинопанорамы, ретроспективы, круглые столы и конкурс кинопоэзии. Мы хотим больше рассказывать нижегородцам о кино, процессе его создании и трендах", - сказала она.

Подписание официального трехстороннего соглашения о проведении фестиваля между администрацией города и организаторами запланировано на 29 января – 2 февраля.

Напомним, в 2017 году в Нижнем Новгороде прошeл первый фестиваль "Горький fest". Нижегородцы увидели работы российских режиссеров Сергея Лозницы, Вадима Перельмана, Киры Коваленко, Тамары Дондурей, Дарьи Власовой, Александра Велединского, Натальи Павленковой и других. На открытии мероприятия присутствовали президент кинофестиваля Михаил Пореченков, а также Никита Михалков, Константин Хабенский и другие известные актеры.