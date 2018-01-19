Четыре человека пострадали при столкновении "Соболя" с фурой в Кстовском районе Нижегородской области 24 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека пострадали при столкновении "Соболя" с фурой в Кстовском районе Нижегородской области 24 января 2018 года. об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 10:00 на 456 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 42-летний водитель большегруза Scania выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 2217.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей и два пассажира "Соболя". Водитель фуры получил перелом ребёр, 25-летний водитель и пассажиры второго автомобиля 22 и 25 лет госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами.