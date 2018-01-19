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Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении "Соболя" с фурой в Кстовском районе Нижегородской области 24 января

25 января 2018 09:54  [801] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре человека пострадали при столкновении "Соболя" с фурой в Кстовском районе Нижегородской области 24 января 2018 года. об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 10:00 на 456 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 42-летний водитель большегруза Scania выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 2217.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей и два пассажира "Соболя". Водитель фуры получил перелом ребёр, 25-летний водитель и пассажиры второго автомобиля 22 и 25 лет госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и переломами.

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