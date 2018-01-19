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Экономика

Глеб Никитин утвердил план по внедрению модельных бюджетов муниципалитетов в Нижегородской области

25 января 2018 13:41  [371] Экономика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин утвердил план по внедрению модельных бюджетов муниципалитетов при формировании межбюджетных отношений между областью и муниципалитетами региона. Об этом сообщается на сайте областного минфина.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в министерстве финансов 25 января 2018 года, модельный бюджет – это рассчитанный для каждого муниципального образования бюджет на очередной финансовый год. Формирование таких бюджетов будет осуществляться на основе единой методики, прошедшей обсуждение с экспертами и общественностью. Предварительный проект методики расчета должен быть разработан до 28 февраля 2018 года. Это предстоит сделать специально созданной рабочей группе, в которую вошли представители органов исполнительной власти области и муниципальных образований. До 30 июля планируется подготовить методику формирования межбюджетных отношений на принципах модельного бюджетирования.

"Составление модельных бюджетов будет осуществляться с учетом специфики и проблематики каждого городского округа, муниципального района и поселения. В модельных бюджетах будут определены минимальный и максимальные расходы муниципалитетов на исполнение каждого полномочия, что будет являться ориентиром для органов МСУ при планировании и исполнении своих бюджетов. Соблюдение параметров модельных бюджетов будет являться одним из основных условий получения финансовой помощи из областного бюджета. Модельные бюджеты станут основным новым инструментом оценки недостатка средств в местных бюджетах и расчета финансовой помощи", - рассказали в минфине.

Ожидается, что внедрение принципов модельного бюджетирования поможет снизить риски ошибок, ведущих к таким последствиям как невыплата зарплат, ограничения коммунального обслуживания учреждений, рост кредиторской задолженности, поскольку "региональный уровень будет иметь возможность вмешаться и исправить ошибки".

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