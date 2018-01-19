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Общество

Нижегородское АО "Ока-Полимер" оштрафовано на 100 тысяч рублей за загрязнение природы

25 января 2018 14:34  [146] Общество

АО "Индустриальный парк "Ока-Полимер" (Дзержинск, Нижегородская область) оштрафовано на 100 тысяч рублей за нарушения требований экологической безопасности.

Как сообщила нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура, на территории, принадлежащей организации, незаконно размещены ртутные градусники, приемники-накопители-бочки с отработанными маслами, а также свалка отходов объемом 50 кубометров.

Юридическое и должностное лица общества оштрафованы по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами).

Кроме того, парку принадлежат печи сгорания, в которых планировалось сжигать отходы производства и потребления в отсутствие специального разрешения. В связи с этим природоохранный прокурор объявил руководителю общества предостережение и внес представление для устранения нарушений.

Напомним, в октябре 2017 года суд обязал "Оку-Полимер" отремонтировать пешеходный мост.

СПРАВКА:
Индустриальный парк "Ока-Полимер" был создан в 2012 году на площадке бывшего химкомбината "Капролактам". Парк предлагает резидентам площади для размещения производств, в основном, химической направленности. Общая площадь парка 300 Га, производственных площадей – 350 тысяч кв. м.

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