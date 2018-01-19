Водитель предстанет перед судом по обвинению в даче взятке сотруднику ДПС на Бору Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель предстанет перед судом по обвинению в даче взятке сотруднику ДПС на Бору Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ 26 января 2018 года.

По версии следствия, днём 25 августа 2017 года сотрудники ДПС на ул. Адмирала Нахимова в городе Бор остановили автомобиль Volkswagen под управлением 57-летнего обвиняемого, у которого были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

В салоне патрульного автомобиля ГИБДД водитель пытался передать взятку в сумме 40 тысяч рублей инспектору и командиру взвода ДПС. "За эти деньги обвиняемый намеревался избежать ответственности за совершенные им административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования)", - говорится в сообщении.

Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действия) направлено в суд.