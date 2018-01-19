Гендиректор ННТВ Ольга Носкова в ближайшее время должна покинуть должность, - источник Политика

Ольга Носкова Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гендиректор ГБУ НО "Нижегородская государственная областная телерадиокомпания (НГОТРК) "ННТВ" Ольга Носкова в ближайшее время должна покинуть должность. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в Нижегородском кремле 26 января 2018 года.

По словам собеседника агентства, она должна покинуть пост в начале февраля. Соответствующее решение уже принято, но документ еще не подписан. С уходом Носковой исполнять обязанности гендиректора, вероятнее всего, будет ее заместитель Елена Лебедева, однако пока неизвестно, останется ли она руководителем в дальнейшем.

Напомним, Ольга Носкова возглавила объединенную телекомпанию ННТВ в июле 2017 года. Ранее стало известно, что РИА "Время Н" будет ликвидировано, а его функции переданы ННТВ. В облправительстве пояснили такое решение необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

СПРАВКА:

Ольга Владимировна Носкова родилась 14 июня 1955 года в городе Березники Пермской области. В 1977 году окончила факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1982 году – аспирантуру факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, защитила кандидатскую диссертацию по проблемам телевизионного общения.

С 1977 года работала на Горьковской студии телевидения, где прошла путь от редактора до главного редактора редакции информационно-публицистических программ, а в 1992 году стала директором телекомпании ННТВ.

С 1998 по 2002 год была депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, в 2006 году снова была избрана депутатом регионального парламента. В декабре 2007 года избрана депутатом Государственной Думы РФ. С июня 2011 года возглавляла министерство соцполитики в региональном правительстве. С октября 2014 года по октябрь 2016 года являлась министром - полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании, затем – советником главы региона.

Кроме того, Ольга Носкова является председателем Союза журналистов Нижегородской области, заслуженным работником культуры РФ. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, лауреат Премии Нижнего Новгорода, лауреат Премии им. М. Горького.