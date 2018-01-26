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Общество

Суд признал недействительным постановление нижегородской администрации о сносе 50 домов в районе Карповского рынка

26 января 2018 17:00  [260] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд признал недействительным постановление нижегородской администрации о сносе 50 домов в районе Карповского рынка. Итоги рассмотрения иска опубликованы на сайте нижегородского районного суда.

Заседание суда состоялось 25 января 2018 года. Ответчики - администрация Нижнего Новгорода и межведомственная комиссия Ленинского района Нижнего Новгорода, в качестве истцов выступали 14 человек, в качестве заинтересованного лица – ООО "Глобал Эстейт", которое получило право застройки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальской, Шекспира, переулка Суздальского и реки Ока в 2014 году.

Оспариваемое постановление от 6 августа 2014 года касалось решения о развитии застроенной территории в границах вышеназванных улиц, а также о сносе 50 домов по ул.Балакирева, Суздальская и в пер.Суздальский. 25 января 2018 года суд признал данное постановление незаконным.

СПРАВКА:
ООО "Глобал Эстейт" зарегистрировано в Москве в 2014 году. Уставный капитал – 10 млн рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор – Евгений Щербаков, учредитель - ООО "Стройиндустрия". Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО "Стройиндустрия", созданного в 2009 году, являются Олег Головко, Максим и Павел Акатовы, а также супруга экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина Элада Нагорная.

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