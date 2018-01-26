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Общество

Депутат Думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан за управление квадроциклом в пьяном виде

28 января 2018 11:03  [665] Общество
Олег Сорокин

Олег Сорокин

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Депутат Думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин был задержан за управление квадроциклом в пьяном виде. Об этом телекомпания "Волга" сообщила 27 января 2018 года.

Согласно информации, Сорокин был задержан в 21:05 6 января в поселке Малый Суходол на Горьковском море.

"Водитель Сорокин Олег Владимирович управлял транспортным средством квадроцикл без номеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Признаки: запах алкоголя изо рта", - сказано в протоколе, составленном сотрудниками ГИБДД.

После задержания Сорокин был доставлен в медучреждение, где произошло освидетельствование и был отстранен от управления квадроциклом.

"Не согласен, совершенно трезвый, оговорили", - написал в протоколе Сорокин.

В сюжете отмечается, что задерживали депутата сразу две группы сотрудников ГИБДД, что, возможно, свидетельствует о попытке скрыться от представителей закона.

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