Житель Городецкого района Нижегородской области осуждён на 12 лет за сексуальное насилие над четырёхлетней девочкой Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Городецкого района Нижегородской области осуждён на 12 лет за сексуальное насилие над четырёхлетней девочкой. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 30 января 2018 года.

Согласно информации, вечером 26 декабря 2016 года в одном из поселков Городецкого района нетрезвый 24-летний подсудимый совершил в отношении четырёхлетней дочери сожительницы иные действия сексуального характера. Его действия остановила мать девочки.

Сообщается, что после возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. В феврале 2017 года его задержали в Москве. Свою вину обвиняемый не признал, и был заключен под стражу.

Приговором суда мужчина осуждён по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) на 12 лет колонии строгого режима.