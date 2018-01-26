Последние новости рубрики Происшествия
30 января 2018 13:12  [64] Житель Борского г.о. Нижегородской области приговорен к шести годам за нападение на микрофинансовые организации
30 января 2018 12:00  [100] Число пожаров в Нижегородской области в январе 2018 года выросло на 2,6%
30 января 2018 11:57  [394] Заключенный нижегородской колонии подозревается в распространении экстремистской литературы
30 января 2018 11:04  [246] Автомобиль сбил двух переходивших дорогу на "зелёный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде 29 января
30 января 2018 10:52  [508] Житель Городецкого района Нижегородской области осуждён на 12 лет за сексуальное насилие над четырёхлетней девочкой
30 января 2018 10:21  [190] Две женщины погибли на пожаре в Арзамасе Нижегородской области 29 января
30 января 2018 09:41  [799] Житель Шахуньи Нижегородской области осуждён за попытку "выстрелить" бутылкой с наркотиками на территорию ИК
30 января 2018 09:27  [181] Следователи разыскивают подозреваемого в хищении телефона у 12-летней нижегородской школьницы в сентябре 2017 года
30 января 2018 09:15  [293] Полиция задержала двух жителей Дзержинска Нижегородской области по подозрению в сбыте почти трёх кг наркотиков
30 января 2018 09:05  [449] Начальник отдела по эксплуатации АЗС в Нижнем Новгороде подозревается в коммерческом подкупе на сумму около млн рублей
Происшествия

Житель Городецкого района Нижегородской области осуждён на 12 лет за сексуальное насилие над четырёхлетней девочкой

30 января 2018 10:52  [508] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Городецкого района Нижегородской области осуждён на 12 лет за сексуальное насилие над четырёхлетней девочкой. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 30 января 2018 года.

Согласно информации, вечером 26 декабря 2016 года в одном из поселков Городецкого района нетрезвый 24-летний подсудимый совершил в отношении четырёхлетней дочери сожительницы иные действия сексуального характера. Его действия остановила мать девочки.

Сообщается, что после возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. В феврале 2017 года его задержали в Москве. Свою вину обвиняемый не признал, и был заключен под стражу.

Приговором суда мужчина осуждён по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) на 12 лет колонии строгого режима.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph