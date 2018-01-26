Минфин США включил приволжского полпреда Михаила Бабича в "кремлевский доклад" Политика

Михаил Бабич Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Министерство финансов США включило полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в "кремлевский доклад".



В опубликованном 29 января 2018 года минфином США списке упоминаются 210 человек: 114 чиновников и 96 бизнесменов. В этом списке, в частности, фигурирует полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, а также его предшественник на этой должности в 2000-2005 годах, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, в "кремлевский доклад" включен уроженец Дзержинска Нижегородской области Олег Дерипаска (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент", в который входит группа "ГАЗ", - прим. НИА "Нижний Новгород").

Как отмечает "Коммерсант", попадание в список из 210 "друзей Путина", которых Вашингтон посчитал близкими к президенту России, не означает автоматического введения санкций.